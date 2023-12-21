CNN: часть освобожденных в Венесуэле американцев прибыла в США

Самолет с гражданами Соединенных Штатов приземлился на военной базе в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Самолет с шестью освобожденными в Венесуэле американцами прибыл в США, сообщил в среду телеканал CNN.

По его сведениям, самолет приземлился на военной базе Келли Филд в штате Техас.

Ранее Вашингтон и Каракас достигли соглашения об освобождении заключенных в Венесуэле американцев. Президент США Джо Байден принял решение помиловать Алекса Сааба - близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэлец ожидал в США суда по обвинении в отмывании денег. Как уточнил на спецбрифинге представитель американской администрации высокого ранга, правительство Венесуэлы со своей стороны решило "освободить 20 политических заключенных" и экстрадировать бежавшего из Соединенных Штатов Леонарда Фрэнсиса, которому в США предъявлены обвинения в коррупции. В общей сложности в США должны вернуться 10 американских граждан, пояснил чиновник.