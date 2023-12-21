21 декабря, 03:06
Палестино-израильский конфликт

В ООН сообщили, что Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа

AP Photo/ Majdi Mohammed
© AP Photo/ Majdi Mohammed

Там расположены 32 убежища, в которых находится 141 тыс. внутренне перемещенных лиц, отметили в управлении организации по координации гуманитарных вопросов

ООН, 21 декабря. /ТАСС/. Израильские власти отдали приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа. Об этом сообщило в среду Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

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"Израильские военные 20 декабря обозначили новую территорию, подлежащую немедленной эвакуации, она охватывает 20% центральной и южной частей города Хан-Юнис", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

Как отмечает УКГВ, на обозначенной израильскими военными территории находятся 32 убежища, в которых укрываются более 141 тыс. внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть северную часть сектора Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наземная операция в Газе распространится на новые районы, в том числе на Хан-Юнис, который, по словам министра, стал новой столицей террора. 

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