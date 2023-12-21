СМИ: инцидент с прослушкой обострит противостояние Залужного и Зеленского

Украинский политолог Вадим Карасев сравнил сложившуюся ситуацию с "котлом, который начинает закипать", пишет издание "Страна"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Ситуация вокруг прослушивающего устройства, обнаруженного в кабинете главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, приведет к дальнейшему усилению противостояния между ним и президентом страны Владимиром Зеленским. Такое мнение выразили несколько украинских политологов изданию "Страна".

"Хотя на Банковой (в офисе президента - прим. ТАСС), по сути, отрицают свою причастность, а осадочек остался. Внимание к Залужному, конечно, будет привлечено. Смотрите: главком, не дав еще даже намека насчет своего политического будущего, уже вошел в число лидеров украинской политики. Те, кто видят в нем кумира, наделяют его разными превосходными качествами, которые они успели в нем разглядеть. Его рейтинг все набирает. При этом у него нет ни лозунгов, ни партии, ни даже политической команды", - полагает политолог Константин Бондаренко.

В свою очередь политолог Вадим Карасев считает, что Залужный в этой ситуации выглядел как жертва, оказавшись в выигрыше, поэтому в результате напряженность между главкомом и офисом президента усилится. "Прорываться наружу оно будет нечасто, но мы видим, что этот "котел" начинает закипать", - отметил он.

В последнее время в украинских СМИ все чаще звучат предположения, что Залужный мог бы стать конкурентом Зеленского в случае проведения президентских выборов. Это породило слухи о его конфликте с главой государства и возможной замене на посту главкома ВСУ, которые неоднократно опровергали в офисе президента. Серьезный резонанс вызвала статья и интервью главкома в британском журнале The Economist, где он рассуждал о тупике в украинском конфликте. Материал вызвал критику со стороны президента и его команды. По данным исследования социологической группы "Рейтинг", уровень доверия украинцев главкому превышает аналогичный показатель президента.

В начале декабря источники также сообщали, что Залужный жаловался главе Пентагона Ллойду Остину на вмешательство Зеленского. А 18 декабря в кабинете, подготовленном для главкома, было обнаружено прослушивающее устройство, идет расследование. Сам глава государства в течение недавней пресс-конференции избегал вопроса об увольнении Залужного, утверждая, что у них "рабочие отношения". При этом, по словам президента, у него есть вопросы к генералу касательно происходящего на поле боя.