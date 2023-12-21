Глава Народного совета Туркмении обсудил с Матвиенко вопросы сотрудничества с РФ

Стороны поддержали наращивание торгово-экономического сотрудничества

АШХАБАД, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

В ходе разговора, который состоялся в среду, было отмечено, что в 2023 году туркмено-российские отношения показали высокую динамику по широкому спектру направлений. Бердымухамедов в этой связи отметил, что главными факторами углубления двустороннего взаимодействия являются контакты на высшем государственном, правительственном и парламентском уровнях. Регулярные встречи и визиты делегаций двух стран создают возможности для обстоятельного, конструктивного рассмотрения и решения важных вопросов стратегического межгосударственного партнерства.

Собеседники также высказались за наращивание торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в социально-культурной сфере. Здесь они отметили роль межправительственной туркмено-российской комиссии, очередное заседание которой пройдет в начале 2024 года в Ашхабаде. На повестку дня будет вынесен широкий круг вопросов, связанных с реализацией потенциала сотрудничества в экономике, образовании, науке и других областях. Стороны подчеркнули и конструктивный характер взаимодействия в политико-дипломатической сфере, в том числе на международной арене, в первую очередь в ООН.

Как пишет издание, Матвиенко заверила в неизменной приверженности России дальнейшему углублению двустороннего стратегического партнерства. Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.