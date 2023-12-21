СМИ: США и Япония будут создавать военные дроны для поддержки боевого самолета нового типа

Первое заседание американо-японской группы по оборонному научно-техническому сотрудничеству состоится в середине 2024 года, сообщает газета Sankei

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Министерства обороны США и Японии договорились о совместной разработке военных дронов нового поколения, которые будут действовать в составе единой тактической группы с пилотируемым боевым самолетом. В ближайшее время об этом будет сделано официальное объявление, сообщила газета Sankei со ссылкой на источники в Пентагоне.

В середине 2024 года, по этим сведениям, состоится первое заседание американо-японской группы по оборонному научно-техническому сотрудничеству. В рамках этой структуры будут координироваться разработки вооружений и военных систем, включая новые типы дронов. Эти разведывательные и ударные беспилотники предполагается создать, в частности, для поддержки операций боевого самолета шестого поколения, которые намерены совместно разработать Великобритания, Италия и Япония.

Дроны будут оснащены системами искусственного интеллекта, позволяющими им самостоятельно принимать решения в рамках общей задачи. Их применение вместе с пилотируемым самолетом приведет к кардинальному изменению тактики и характера операций ВВС, утверждает Sankei.

14 декабря министры обороны Великобритании, Италии и Японии на встрече в Токио заключили соглашение о создании организации, отвечающей за разработку истребителя нового поколения, который должен быть готов к 2035 году. Она будет курировать совместное предприятие с участием британской корпорации BAE Systems, японской Mitsubishi Heavy Industries и итальянской Leonardo. Желание подключиться к этой программе уже выразили компании и других стран. По данным Sankei, США поддерживают проект и готовы оказывать ему содействие.