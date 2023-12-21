Посол США в Астане признал риск влияния американских санкций на Казахстан

Дэниел Розенблюм считает, что Соединенным Штатам важно помнить о географическом расположении республики

АСТАНА, 21 декабря. /ТАСС/. Санкционная политика США может негативно отразиться на казахстанской экономике и отдельных компаниях. Наличие таких рисков признал американский посол в Казахстане Дэниел Розенблюм в интервью информационному агентству Tengrinews.

"Когда речь идет о санкциях, главное, что я должен сказать, - это то, что Казахстан был и остается очень хорошим партнером в обеспечении соблюдения правил. Мы очень удовлетворены не только участием правительства, но и предпринятыми действиями. Тем не менее мы признаем, что существует риск того, что санкции будут иметь негативное влияние на вашу экономику и на некоторые отдельные компании. Но мы всегда пытаемся найти способы минимизировать это влияние, насколько это возможно", - пояснил дипломат.

Он также объяснил, почему Вашингтон стремится сократить влияние санкций на Астану. "Мы рассматриваем Казахстан как хорошего партнера, но еще и потому, что санкции не направлены на то, чтобы нанести вред Казахстан", - указал посол.

Розенблюм также считает, что Соединенным Штатам важно помнить о географическом расположении Казахстана. "Мы уважаем тот факт, что Казахстан должен поддерживать хорошие отношения, конструктивные и позитивные отношения со всеми своими соседями. А это означает торговые экономические отношения, сотрудничество в ряде областей. Мы не только уважаем потребность Казахстана в этом, но и понимаем, что это будет продолжаться. Казахстан не хочет быть чрезмерно зависимым от какого-либо одного партнера, какой-либо одной страны. Это и есть многовекторная внешняя политика. А мы хотели бы, чтобы США были сильным вектором внешней политики Казахстана", - добавил дипломат.