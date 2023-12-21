Прокуратура планирует опросить экс-генсека кабмина Японии в связи с финансовым скандалом

Опросы будут проводиться на добровольной основе

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Отдел специальных расследований прокуратуры Токио планирует опросить экс-генсека правительства Японии Хирокадзу Мацуно и других высокопоставленных членов крупнейшей фракции правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) по делу о нарушениях финансовой отчетности при сборе политических пожертвований. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, прокуратура уже оформила соответствующие запросы. Опросы будут проводиться на добровольной основе.

Громкий скандал, который уже привел к падению рейтингов правительства и ЛДП до рекордных значений, разгорелся в последние недели. Фракции партии устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Скандал затрагивает главным образом крупнейшую фракцию ЛДП, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. В ней, по данным газеты Yomiuri, оказались неучтенными порядка 1 млрд иен (более $7 млн). К этой фракции принадлежит Мацуно, а также несколько бывших министров и замминистров, которые ушли в отставку из-за скандала.

В то же время нарушения выявлены и в других фракциях. Так, во внутрипартийной группе экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи не были отражены в отчетах порядка 100 млн иен (более $700 тыс.). Под подозрение попала и фракция, которую с 2012 года до 7 декабря возглавлял действующий глава правительства Фумио Кисида. В ней, по данным телеканала Nippon, не были учтены от 20 млн до 30 млн иен ($137 тыс. - $205 тыс.). По данным СМИ, фракции Никаи и Кисиды не отражали в отчетах о сборе пожертвований сумму превышения установленной нормы, однако в отличие от фракции Абэ учитывали ее в расходах фракции и доходах депутатов.