Япония раскритиковала решение Республики Корея по жертвам принудительного труда

Генсек кабмина Ёсимаса Хаяси добавил, что Токио выражает протест Сеулу

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии считает неприемлемым решение Верховного суда Республики Корея, оставившего в силе вердикты судов низших инстанций, которые обязали японские компании Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel выплатить компенсации жертвам принудительного труда во время японского колониального правления. Об этом заявил генсек кабмина Ёсимаса Хаяси.

"Это крайнее прискорбно и абсолютно неприемлемо", - сказал он, отметив, что Токио в этой связи выражает Сеулу протест.

Решение Верховного суда Республики Корея принято на фоне потепления в отношениях двух стран, которые резко испортились после того, как южнокорейский суд обязал выплатить компенсации в 2018 году. После этого японское правительство ввело экспортный контроль в отношении трех материалов, необходимых для производства полупроводников, и исключило Республику Корея из списка стран, к которым применяется принцип наибольшего благоприятствования.

В марте 2023 года южнокорейская сторона представила план урегулирования спора, после чего Токио отказался от мер экспортного контроля и стороны восстановили друг для друга статус наиболее благоприятствуемой нации в торговле. План предполагал, в частности, создание общественного фонда для выплат компенсаций жертвам, участие японских компаний-ответчиков в этой схеме стало необязательным.