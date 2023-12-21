В Китае заявили о планах повысить уровень стратегического сотрудничества с армией РФ

Стороны готовы вносить новый вклад "в содействие построению сообщества единой судьбы человечества", отметили в китайском Минобороны

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. Очередной раунд консультаций между вооруженными силами России и Китая прошел в Пекине в среду. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны (МО) КНР.

Стороны договорились о повышении уровня стратегического сотрудничества в военной области. "20 декабря армии Китая и России провели 22-й раунд стратегических консультаций в Пекине", - отмечается в сообщении. Участники консультаций "углубленно обменялись мнениями по таким вопросам, как ситуация в области международной и региональной безопасности и взаимоотношения между двумя армиями".

"Стороны заявили, - указывает пресс-служба МО КНР, - что будут совместно претворять в жизнь важный консенсус, достигнутый председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ [Владимиром] Путиным, еще больше повышать уровень стратегического сотрудничества между двумя армиями и вносить новый вклад в укрепление регионального и глобального мира и стабильности, а также в содействие построению сообщества единой судьбы человечества".