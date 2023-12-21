Катар выступил посредником между США и Венесуэлой по обмену заключенными

По словам государственного министра в МИД эмирата Мухаммеда аль-Хулайфи, Каракас отпустил 10 американских заключенных в обмен на освобождение Вашингтоном содержащегося в США гражданина Венесуэлы

ДУБАЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Катар выступил в качестве посредника между США и Венесуэлой в сделке по обмену заключенными. Об этом сообщил МИД эмирата.

"Катар объявил об успехе своей посреднической [роли] между США и Венесуэлой по обмену рядом заключенных", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети Х (ранее Twitter). Как заявил катарскому агентству QNA государственный министр в МИД эмирата Мухаммед аль-Хулайфи, Каракас отпустил 10 американских заключенных в обмен на освобождение Вашингтоном содержащегося в США гражданина Венесуэлы.

Мухаммед аль-Хулайфи отметил, что соглашения между сторонами удалось достигнуть после серии переговоров. По его словам, сделка является частью посредничества Дохи в решении более широкого круга вопросов межу Вашингтоном и Каракасом.

Доха неоднократно брала на себя посредническую роль для решения различных конфликтных ситуаций. Как напомнил госминистр, Катар способствовал проведению переговоров между США и захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), между Ираном и США, а также мирных переговоров в Ливане, Судане и Чаде. Кроме того, Катар выступает в качестве посредника между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для достижения прекращения огня в секторе Газа.

Как сообщил 20 декабря представитель администрации США высокого ранга на телефонном спецбрифинге, Вашингтон и Каракас достигли соглашения об освобождении 10 американцев, которые находились в заключении в Венесуэле. Президент США Джо Байден принял решение помиловать близкого соратника президента Венесуэлы "Алекса Сааба, который ожидал суда по обвинению в отмывании денег". Как уточнил чиновник, правительство республики со своей стороны решило "освободить 20 политических заключенных" и экстрадировать бежавшего из Соединенных Штатов Леонарда Фрэнсиса, которому предъявлены обвинения в коррупции.