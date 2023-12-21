Эксперт: Запад не хочет брать ответственность за сокрытие нацистских преступников

По словам президента Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Германа Захарьяева, отказ западных стран принять резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма в ГА ООН может быть связан, в частности, со стремлением пересмотреть итоги Второй мировой войны

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Отказ западных стран принять российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН может быть связан с их желанием не брать ответственность за многолетнее сокрытие нацистских преступников, а также со стремлением пересмотреть итоги Второй мировой войны. Такое мнение высказал ТАСС президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

"Можно предположить, почему Великобритания, США, Канада и многие европейские страны не поддержали резолюцию - вероятнее всего, из желания не брать ответственность за многолетнее сокрытие нацистских преступников. Также нельзя исключать их стремление пересмотреть итоги Второй мировой войны", - сказал Захарьяев.

По его мнению, при голосовании в ГА ООН бывшие западные союзники России по антигитлеровской коалиции солидаризировались с Германией, которая, по его мнению, могла бы хотя бы из этических соображений воздержаться. Как напомнил Захарьяев, важнейшим последствием поражения Германии, Японии и их союзников в 1945 году стала современная система международных отношений, главным "кирпичиком" которой является ООН. Страны - победители в войне - США, СССР, Великобритания, Франция, Китай - образовали Совет Безопасности ООН.

"Для чего может потребоваться пересмотр итогов? Логично предположить, что для изменения состава Совбеза. Не секрет, что США уже давно вынашивают идею включить в Совбез бывшие страны "Оси" - Германию, Италию и Японию. Понятно, почему резолюцию не поддержала Украина, ведь в ней самой сильны крайне правые и откровенно неонацистские силы, идейные потомки солдат дивизии "Галичина" и прочих националистов, встречавших в 1941 году гитлеровские войска с хлебом-солью", - заметил представитель горских евреев.

По его словам, главная идея резолюции заключается в призыве к борьбе с идеологиями и практиками, которые способствуют распространению нацизма и других форм нетерпимости. "В ней также осуждается отрицание или попытка отрицания Холокоста и проявления религиозной нетерпимости", - добавил Захарьяев.

Резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря, документ поддержали 118 стран, 49 выступили против. Среди проголосовавших против - Канада, США, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили, в частности, Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Куба. Документ был подготовлен Россией в соавторстве с некоторыми странами, в том числе с Белоруссией и Сирией.