Экс-главу ЦБ Латвии приговорили к шести годам тюрьмы за взятку в виде отпуска в РФ

Как сообщил портал lsm.lv, Илмар Римшевич намерен обжаловать решение суда

ВИЛЬНЮС, 21 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Центрального банка (ЦБ) Латвии Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы за получение взяток в виде отпуска на Камчатке и денежных вознаграждений. Об этом сообщил портал lsm.lv.

Такое решение, отмечает портал, вынес Рижский районный суд в Юрмале. Он также постановил конфисковать имущество чиновника на сумму €25 тыс., дом под Ригой, квартиру в Юрмале и другую недвижимость, назначить ему год условного осуждения и запрет занимать государственные должности и посты в местных исполнительных органах в течение пяти лет. Портал указывает, что чиновник намерен обжаловать решение суда.

Как поясняет газета The Baltic Times, решение суда связано с делом, открытым в 2018 году после публикации фотографий, на которых Римшевич запечатлен по время рыбалки на Камчатке. Тогда органы заподозрили чиновника в получении взятки в виде оплаченного отпуска в России и денежных вознаграждений от представителей банка Trasta Komercbanka взамен на консультации.

Судебные органы также признали виновным бизнесмена Мариса Мартинсона, который якобы причастен к получению взятки. Суд потребовал конфисковать его имущество на сумму около €175 тыс. и приговорил его к пяти годам заключения. Мартинсон также отрицает предъявленные обвинения.