Суд в Калифорнии заблокировал закон, запрещающий ношение оружия в общественных местах

По словам губернатора штата Гэвина Ньюсома, это решение суда "дает зеленый свет распространению оружия" в больницах, библиотеках и на детских игровых площадках

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Федеральный судья в штате Калифорния Кормак Карни заблокировал закон, запрещающий ношение огнестрельного оружия в ряде общественных мест. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Этот закон, по словам Карни, является "радикальным, противоречит Второй поправке [к конституции] и открыто бросает вызов Верховному суду", а также лишает людей возможности защитить себя и своих близких. В свою очередь губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение суда "отвратительным", так как оно "дает зеленый свет распространению оружия" в больницах, библиотеках и на детских игровых площадках.

В сентябре Ньюсом подписал закон, который предполагает запрет на скрытое ношение оружия в 26 местах, включая общественные парки, игровые площадки, церкви, банки и зоопарки. Он должен был вступить в силу с 1 января 2024 года, однако против выступила California Rifle and Pistol Association.

Как ранее отмечала газета The Washington Post, число массовых убийств с применением огнестрельного оружия в США увеличилось в 2019 году, затем снизилось в период пандемии COVID-19, а потом вновь выросло "по мере возвращения жизни в нормальное русло". Объясняя причины подобной тенденции, издание указывает со ссылкой на экспертов, что это может быть связано с тем, что огнестрельное оружие в стране становится "все более легкодоступным". Ранее президент США Джо Байден назвал "эпидемией" насилие с применением огнестрельного оружия.