Повстанцы-туареги заблокировали дороги на севере Мали

Блокаду установили по направлениям, ведущим от границы с Алжиром к нескольким малийским городам, передает AFP

НАЙРОБИ, 21 декабря. /ТАСС/. Повстанцы-туареги из коалиции Постоянный стратегический состав (CSP) блокировали автодороги на севере Мали. Об этом заявило агентство AFP со ссылкой на заявление группировки.

Согласно документу, руководство мятежников приняло решение об "установлении полной блокады на [дорогах] по направлениям, ведущим от алжирской границы к городам Менака, Кидаль, Гао, Тимбукту и Тауденни". Меры распространяются на все виды товаров и транспортных средств и охватывают ключевые населенные пункты на севере Мали, уточняет AFP.

Как отмечает агентство, наступление вооруженных сил западноафриканской страны привело к потере повстанцами ряда территорий - в ноябре правительственные войска взяли Кидаль. Согласно порталу Mali Web, армия Мали вернула под контроль город Агелок, где ранее находилась база миротворцев ООН.

Ранее повстанцы-туареги объявили о возобновлении вооруженной борьбы с правительством Мали, прекратившейся после подписания восемь лет назад Алжирских соглашений. CSP объединяет две структуры туарегов - "Координацию движений Азавада" и "Платформу движений Алжира 14 июня 2014 года".

В 2015 году в Алжире по итогам переговоров между повстанцами и властями Мали было подписано соглашение. Оно положило конец боевым действиям на севере Мали, где проживают туареги. Договоренности предусматривают расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в Вооруженные силы Мали.