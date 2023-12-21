Армия Израиля заявила об атаке около 230 объектов в секторе Газа за день

Как отметили в армейской пресс-службе, израильские военнослужащие провели обыск в одной из школ в лагере Джебалия на севере анклава

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала за прошедшие сутки около 230 объектов в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последние сутки десятки самолетов ВВС Израиля нанесли удары по примерно 230 объектам террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении военных, опубликованном в официальном Telegram-канале пресс-службы. В частности, сообщается об авиаударах по боевикам, находившимся в городе Хан-Юнис на юге анклава и в лагере палестинских беженцев Эш-Шати в северном районе Газы.

"Ночью также действовали ВМС Израиля: они нанесли удары по судам, использовавшимся террористическими организациями, которые действуют в секторе Газа", - добавили военные.

В пресс-службе также отметили, что израильские военнослужащие провели обыск в одной из школ в лагере Джебалия на севере палестинского анклава, предварительно эвакуировав из нее мирных жителей. "В здании школы было обнаружено значительное количество оружия", - утверждают представители ЦАХАЛ.