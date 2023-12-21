СМИ: Израиль готов к двухнедельной паузе в Газе

Как сообщил канал Makan-33, ХАМАС отвергает обмен заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Израильская сторона готова приостановить на две недели боевые действия в секторе Газа ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников, однако стороны пока далеки от соглашения, радикальное палестинское движение ХАМАС отказывается от этого предложения. Об этом сообщил израильский арабоязычный канал Makan-33.

По информации его источников в Иерусалиме, Израиль готов к двухнедельному прекращению огня при условии вызволения десятков похищенных людей в обмен на освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных, в том числе тех, кто осужден за терроризм. Однако, по данным этих источников, стороны "все еще далеки от достижения взаимопонимания".

При этом ХАМАС на текущем этапе отклоняет предложение в подобном формате, настаивая на полном прекращении боевых действий и оказании гуманитарной помощи населению сектора Газа, сообщает Makan-33.