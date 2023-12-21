В Госдепе заявили, что США видят в Польше будущего лидера ЕС

Американский дипломат Джеймс О'Брайен выразил надежду на улучшение польско-германских отношений при премьере Дональде Туске и на урегулирование проблем в отношениях между Варшавой и Киевом

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. США хотят, чтобы Польша стала лидером Евросоюза. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в интервью газете Rzeczpospolita по итогам встречи с главой польского МИД Радославом Сикорским.

"Cегодня [мы] сильно хотим, чтобы Польша была лидером в Европейском союзе", - сказал О'Брайен. Он подтвердил намерение нового правительства Польши сохранить контракты на поставку вооружений, которые были заключены с США бывшим правительством республики. Американский дипломат выразил надежду на улучшение польско-германских отношений при премьере Дональде Туске и на урегулирование проблем в отношениях между Варшавой и Киевом.

13 декабря президент Польши Анджей Дуда привел к присяге нового председателя правительства Дональда Туска и новый состав кабинета министров. В программной речи в Сейме (нижней палате парламента) Туск в тот же день заявил, что Польша попытается восстановить свой авторитет в Евросоюзе, а также останется верным и надежным союзником США.