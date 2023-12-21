Израильские силовики задержали на Западном берегу Иордана 20 подозреваемых в терроризме

Их передали службам безопасности для дальнейшего расследования, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан 20 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции задержали этой ночью 20 разыскиваемых лиц по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС), 8 из которых связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.

Все задержанные переданы службам безопасности для дальнейшего расследования. С израильской стороны о пострадавших в ходе этих рейдов не сообщалось, добавили в пресс-службе.

Как отметили в армии, за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября радикалов ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине задержано уже порядка 2 420 разыскиваемых лиц, примерно 1 210 из них подозреваются в связях с ХАМАС.