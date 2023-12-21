Минобороны Австралии объявило, что не отправит корабль в Красное море для операции США

Министр Ричард Марлз отметил, что ведомство планирует увеличить количество людей, прикомандированных к штабу объединенных военно-морских сил, с 5 до 16 человек

СИДНЕЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Австралия решила не направлять корабль в Красное море для участия в операции США Prosperity Guardian, целью которой является обеспечение свободы навигации и охраны судов от атак мятежников-хуситов, и ограничиться отправкой в регион 11 военнослужащих. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлз в интервью телеканалу Sky News.

"Мы не будем направлять [в регион] корабль или самолет, - сказал глава австралийского оборонного ведомства. - Нам необходимо четко обозначить свою стратегическую направленность". Он уточнил, что Австралия намерена утроить свой вклад в объединенные военно-морские силы. "Сейчас у нас есть пять человек, которые прикомандированы к штабу объединенных военно-морских сил, а в течение следующего месяца это число увеличится до 16", - сказал Марлз.

Интересы Австралии сосредоточены "в северо-восточной части Индийского океана, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, Тихом океане", отметил Марлз. Он добавил, что Австралия следует этому курсу.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и "не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена". В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число участников операции должны войти Австралия, Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.