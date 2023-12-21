Глава Мининфраструктуры Украины обсудил блокаду границы с новым министром Польши

Александр Кубраков отметил, в частности, что граница пока остается "заблокирована полностью"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вопрос разблокировки границы стал главным на встрече вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова с его вновь назначенным польским коллегой Дариушем Климчаком.

"Провели первую встречу с новым министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком. Обсуждали несколько вопросов транспортной сферы, но главная тема - разблокировка границы", - сообщил Кубраков на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он заявил, что украинская сторона представила "ключевые цифры и аналитические данные грузоперевозок украинскими и польскими перевозчиками, которые свидетельствуют, что проблем, о которых говорят протестующие, на самом деле нет". Кубраков отметил, в частности, что граница пока остается "заблокирована полностью (за сутки из Ягодина выехали три грузовика)", а срок пребывания для грузовиков на иностранной регистрации составляет сейчас 60 суток вместо 20.

Вместе с тем вице-премьер по восстановлению Украины высказал надежду на конструктивный диалог с Варшавой и поблагодарил коллег из нового правительства за "готовность вместе решать проблемы". "Планируем на этой неделе прийти к общей позиции уже в Киеве вместе с представителями правительства Польши", - написал он.

С 6 ноября польские перевозчики блокируют КПП на границе с Украиной, требуя отменить льготы, предоставленные ЕС их украинским коллегам с июля 2022 года. В результате блокады границы расценки на доставку грузов выросли более чем в три раза, европейские компании начали сокращать объемы заказов. С начала блокады в очередях у границы умерли три украинских водителя. Киев начал готовить иски о возмещении ущерба, в свою очередь Министерство инфраструктуры Польши призывало Киев выполнить требования польских перевозчиков.

Тем временем польский Сейм утвердил новое правительство премьер-министра Дональда Туска. Новый министр инфраструктуры Дариуш Климчак обвинил прежнюю команду в бездействии в ситуации с блокадой польско-украинской границы. 19 декабря он пообещал в ближайшие дни встретиться с украинским коллегой и "прийти к общему знаменателю", добившись прекращения протестов.