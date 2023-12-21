На Украине объявили в розыск бизнесмена из РФ Гинера и вице-спикера Госдумы Бабакова

Госбюро расследований Украины ранее заочно предъявило обвинение Александру Бабакову в "оправдании действий РФ" и Евгению Гинеру в "пособничестве совершению действий с целью изменения границ"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Украинские правоохранители объявили в розыск российского бизнесмена Евгения Гинера и вице-спикера Госдумы Александра Бабакова. Об этом свидетельствуют данные базы МВД Украины.

Летом Госбюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинение Бабакову в "оправдании действий РФ" и Гинеру в "пособничестве совершению действий с целью изменения границ".

В мае в ведомстве сообщили, что Гинер, Бабаков и бывший глава корпорации "ВСМПО-Ависма", поставлявшей титан Boeing и Airbus, гражданин РФ Михаил Воеводин якобы являются непубличными совладельцами компании, которой принадлежали на Украине несколько облэнерго, гостиницы, ТЦ, аграрный бизнес и банк. 11 июля ГБР проинформировало о национализации 88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк", приписываемых Гинеру. Сообщалось также, что Высший антикоррупционный суд Украины рассматривает вопрос о национализации арестованных в настоящее время активов: ЧАО "Ровнооблэнерго" (93,2%), АО "Херсоноблэнерго" (99,9%), АО "Черновцыоблэнерго" (96,8%), АО "Житомироблэнерго" (95,5%), ЗАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), а также семи отелей и двух ТРЦ общей стоимостью 2 млрд гривен (около $54,4 млн), аффилированных, по утверждению ГБР, с Гинером.

В конце февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины сообщал о конфискации в пользу государства 88,89% акций банка, владельцем которого является гражданин РФ, в отношении которого объявлены санкции. Согласно информации СМИ, речь идет о Первом инвестиционном банке (PIN банк), бенефициарным владельцем которого, по их утверждению, является Гинер.

В ноябре 2022 года ГБР сообщало о проведении обысков в офисе компании VS Energy, среди акционеров которой были Гинер и Воеводин. По данным агентства РБК-Украина, компания занимает 10% энергетического рынка Украины. Еще в мае 2022 года VS Energy заявила, что Гинер и Воеводин не имеют отношения к украинским фирмам. По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины против бизнесменов введены санкции. Соответствующий указ подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2022 года.