СМИ: Израиль отказался от сделки по обмену, аналогичной освобождению Гилада Шалита

По данным телеканала Al Hadath, ХАМАС и "Исламский джихад" утвердили список из 500 палестинских заключенных, которых они хотели бы освободить в рамках обмена, однако власти Израиля отказались выполнить такие условия

ДУБАЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Израильская сторона отказалась провести сделку по обмену заложников на заключенных, которая была бы аналогична соглашению об освобождении израильского солдата Гилада Шалита в 2011 году, когда на свободу вышли 1 027 палестинцев. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По его данным, палестинские радикальные организации ХАМАС и "Исламский джихад" утвердили список из 500 палестинских заключенных, которых они хотели бы освободить в рамках обмена, однако власти Израиля отказались выполнить такие условия.

Со своей стороны движение ХАМАС потребовало от посредников оказать давление на еврейское государство, с тем чтобы его военные прекратили задержания палестинцев. Представители радикального движения подчеркнули, что это необходимо сделать, прежде чем начинать какие-либо переговоры о прекращении огня.