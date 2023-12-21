В Сеуле заявили, что укрепление расширенного сдерживания предпочтительнее ядерного оружия

Министр национальной обороны Син Вон Сик подчеркнул, что этот путь является "наиболее реалистичным"

СЕУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Укрепление американских средств расширенного сдерживания в ответ на угрозы со стороны КНДР остается более реалистичным вариантом, чем разработка собственного ядерного оружия в Республике Корея. Об этом заявил южнокорейский министр национальной обороны Син Вон Сик.

"Создание собственного ядерного оружия в Республике Корея основывается на предпосылке, что союз США и Республики Корея расторгнут. Поэтому наиболее реалистичный путь - укрепление расширенного сдерживания", - привело агентство Yonhap слова министра. Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность США применить все меры, включая ядерные, для защиты союзника.

20 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с военными, участвовавшими 18 декабря в запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-18", и заявил, что КНДР без колебаний ответит ядерным ударом на любую провокацию противника, связанную с применением ядерного оружия против республики.

Также 20 декабря ВВС Республики Корея, США и Японии провели трехсторонние учения с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-1B в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.