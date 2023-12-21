Литва заявила об отсутствии проблем с финансированием размещения бригады Бундесвера

Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что ее страна успешно решает вопросы, связанные с военной инфраструктурой по приему бригады

ВИЛЬНЮС, 21 декабря. /ТАСС/. Литва не испытывает проблем с финансированием размещения в республике бригады Бундесвера (ВС ФРГ). Об этом премьер-министр Ингрида Шимоните заявила в интервью радиостанции Žinių radijas.

"Проблема существует, но она лежит не в финансовой сфере. Прежде всего мы должны знать, сколько военнослужащих прибудут в Литву с семьями", - сказала она.

Без такой предварительной информации, по словам главы правительства, двигаться вперед сложно. "После того, как мы ее получим, предстоит рассчитать, какая гражданская инфраструктура - детские сады, школы - потребуется. Окончательным итогам станет подсчет финансирования в реальных цифрах", - пояснила Шимоните.

Литва, как отметила премьер, успешно решает вопросы, связанные с военной инфраструктурой по приему бригады. "Невыполнимых задач мы не видим. Так же, как мы финансируем эти проекты, будут решаться вопросы с гражданской инфраструктурой. Это не повысит стоимость всех расходов по приему в два, три, пять раз", - сказала она.

На прошлой неделе министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус утвердили детальный план работ по размещению в Литве бригады Бундесвера. Во второй половине 2024 года партнеры намерены подписать межправительственное соглашение о ее дислокации. После этого начнется переброска подразделений. В полном составе бригада будет размещена к 2027 году. Планируется, что в ней будет 4,8 тыс. военных и 200 человек персонала.