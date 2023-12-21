Министр обороны Италии заявил о необходимости Украины перейти к фазе переговоров

Киеву нужно исходить из текущего положения дел на фронте, объяснил Гуидо Крозетто

РИМ, 21 декабря. /ТАСС/. Международное сообщество сегодня обязано задуматься, возможно ли на Украине достичь политическими методами того, чего до сих пор не удавалось достичь военными. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Il Foglio.

"Международное сообщество сегодня обязано задуматься о том, возможно ли достичь с помощью политики того, чего до сих пор не удавалось достичь с помощью оружия. Мы должны исходить из текущего положения дел на фронте, понимать, [какие территории Украине] удалось вернуть, сохранить и что контрнаступление [ВСУ] не может вернуть. Если исходить из этой предпосылки, то становится ясно, что необходимо перейти от фазы военного конфликта к фазе политических переговоров", - сказал он. Вместе с этим министр добавил, что Италия и в 2024 году продолжит "посылать Украине необходимое оружие для самозащиты".

Комментируя ситуацию с безопасностью в Красном море, Крозетто отметил, что "Италия внесет свой вклад, чтобы противостоять дестабилизирующей террористической деятельности хуситов, защитить процветание торговли и гарантировать свободу судоходства".

19 декабря стало известно о готовности восьмого пакета военной помощи Украине, а на заседании Совмина Италии было одобрено решение о продлении военной помощи на весь 2024 год.