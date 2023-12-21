Венгрия предложила ЕС воздержаться от помощи Украине в течение пяти лет

БУДАПЕШТ, 21 декабря. /ТАСС/. Венгрия предлагает Евросоюзу воздержаться от оказания финансовой помощи Украине из бюджета сообщества в течение пяти лет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что на внеочередном саммите ЕС в конце января или начале февраля вновь будет обсуждаться вопрос о внесении поправок в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение Украине 50 млрд евро. "Этих денег сейчас нет. Еврокомиссия говорит, что мы должны получить эти деньги путем заимствования и потом выделить их через бюджет. Позиция Венгрии заключается в том, чтобы не давать их в течение пяти лет", - сказал Орбан.