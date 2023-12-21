В Сенате США призвали Байдена занять более решительную позицию по Судану

По данным Foreign Policy, американские сенаторы также предлагают создать должность спецпредставителя США в Судане

НАЙРОБИ, 21 декабря. /ТАСС/. Американские сенаторы пытаются надавить на президента США Джо Байдена, чтобы он проявил больше инициативы в решении гуманитарного кризиса в Судане, а также предлагают создать для этого должность спецпредставителя США в Судане. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

По данным издания, спецпредставитель США в Судане будет полностью сосредоточен на кризисном реагировании и сможет усилить политику Вашингтона на этом направлении. Одним из претендентов на эту должность является Том Перриелло, бывший конгрессмен-демократ и дипломат администрации Барака Обамы, однако окончательное решение по кандидатуре еще не принято. Как отмечается, дискуссия ведется относительно того, будет ли посланник подчиняться президенту, госсекретарю или главному дипломату, курирующему дела Африки, помощнику госсекретаря по Африке Молли Фи.

В то же время, как сообщает Foreign Policy, другая группа законодателей-демократов в Палате представителей предприняла необычный шаг, направив письмо непосредственно министру иностранных дел ОАЭ Абдалле ибн Заид Аль Нахайяну, в котором выступила с осуждением поддержки Абу-Даби действий сил быстрого реагирования (спецназа) в Судане. В письме была выражена позиция, согласно которой такая поддержка может нанести ущерб американо-эмиратским отношениям.

"В совокупности эти инициативы демонстрируют растущее разочарование на Капитолийском холме по поводу реакции США и международного сообщества на конфликт в Судане... Правозащитники все больше разочаровываются тем фактом, что администрация Байдена не оказала достаточного политического и общественного давления на ОАЭ, чтобы прекратить тайные поставки силам быстрого реагирования оружия и боеприпасов в нарушение существующих эмбарго ООН", - говорится в публикации.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, являющимся также председателем Суверенного совета, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице.