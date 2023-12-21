Южная Корея сомневается в том, что ракеты КНДР могут повторно входить в атмосферу

Министр обороны Син Вон Сик объяснил, что технологии разделяющейся боевой головной части не были тщательно проверены

СЕУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. КНДР добилась прогресса в разработке твердотопливных баллистических ракет, но в Сеуле сомневаются, что ракеты народной республики способны повторно входить в атмосферу. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик.

"Северная Корея добилась успеха в запуске ракет на дальние расстояния и в разработке твердотопливных ракет, но все еще не подтверждено, могут ли они повторно входить в атмосферу и бить точно в цель", - привело агентство Yonhap слова министра. 18 декабря Син Вон Сик в эфире телеканала MBN сказал, что полет межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18", по данным Сеула, прошел успешно.

18 декабря состоялся третий запуск "Хвасон-18", предыдущие два пуска были названы испытательными, а последний - "учебным". Син Вон Сик назвал преувеличением предположения, что такой выбор слов означает скорое поступление ракетного комплекса в войска. Министр выступал на слушаниях в парламенте. По данным специалистов, при запуске по обычной траектории "Хвасон-18" способна достичь любой точки на территории США.

"Хотя технологии разделяющейся боевой головной части не были тщательно проверены, Северная Корея, как считается, движется в этом направлении", - добавил южнокорейский министр. Он также предположил, что в случае остановки ядерной программы или ее ограничения КНДР будет требовать расторгнуть военный союз Республики Корея и США в ответ. Син Вон Сик сказал, что Сеул приветствовал бы сворачивание ядерной программы КНДР без предварительных условий.

Глава южнокорейского оборонного ведомства также отметил, что постарается сделать договоренности Республики Корея и США в рамках консультативной группы по ядерному планированию необратимыми и не зависящими от того, кто станет следующим президентом в США, пишет Yonhap.