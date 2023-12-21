Орбан заявил, что Украина находится от ЕС на расстоянии многих лет

Вступление страны в союз нереально, добавил премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 21 декабря. /ТАСС/. Венгрия считает, что Украина находится на расстоянии многих лет от Евросоюза и ее присоединение к сообществу пока выглядит нереалистично. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции по итогам года.

"Расстояние между Украиной и Европейским союзом такое же, как между Мако и Иерусалимом", - сказал глава правительства, используя старую венгерскую поговорку, в которой упоминается маленький городок, откуда по легенде в Средние века отправился в Святую землю некий рыцарь. "Говоря иначе, чтобы преодолеть это расстояние, потребуется много-много лет", - пояснил Орбан иностранным журналистам.

Он признался, что не понимает, зачем сейчас начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, когда она к этому совершенно не готова. "Это представляется нереальным", - сказал венгерский премьер. По его мнению, "гораздо лучше было бы сначала установить между ЕС и Украиной какие-то отношения стратегического партнерства".