Лондон и Каир работают над тем, чтобы перемирие в Газе было более устойчивым

Глава британского МИД Джеймс Кэмерон заявил, что Израиль "должен придерживаться международного права и максимально сократить жертвы среди гражданского населения Газы"

КАИР, 21 декабря. /ТАСС/. Великобритания и Египет работают над тем, чтобы возможный режим прекращения огня в секторе Газа был более устойчивым. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе совместной пресс-конференции в Каире с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

"Мы работаем над тем, чтобы найти способы сделать перемирие в Газе более устойчивым", - отметил Кэмерон, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По убеждению британского министра, "контрольно-пропускные пункты на границе с Газой должны оставаться открытыми". Кэмерон указал, что первоочередной задачей является "доставка экстренной помощи жителям Газы". Он информировал, что Лондон уже выделил $75 млн на помощь населению сектора. Глава британского МИД также отметил, что Израиль "должен придерживаться международного права и максимально сократить жертвы среди гражданского населения Газы".

Со своей стороны Шукри отметил, что, по его убеждению, Совет Безопасности ООН "должен нести ответственность за ситуацию в секторе Газа". Глава египетского МИД также указал, что "проблема освобождения заложников важна, но не оправдывает эскалацию напряженности и насилие со стороны Израиля в секторе Газа".

Шукри сообщил, что Египет "работает со странами, имеющими выход к Красному морю, для обеспечения безопасности судоходства в этом регионе".

Кэмерон прибыл с визитом в Каир в среду. Некоторое время назад он был принят президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. В ходе встречи стороны обсудили обстановку в секторе Газа, вопросы увеличения объемов гуманитарной помощи, доставляемой в палестинский анклав.