ЕС перевел Украине последний декабрьский транш помощи в размере €1,5 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала достичь соглашения для продолжения поддержки Киева

БРЮССЕЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) перевела Украине последний декабрьский транш в размере €1,5 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи 2023 года. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы перевели последний транш в размере €1,5 млрд из нашего пакета помощи Украине на €18 млрд в 2023 году", - написала она на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Она также подтвердила, что между странами ЕС все еще нет соглашения о новой программе помощи Киеву на 2024 год и далее.

"Мы должны достичь соглашения, чтобы продолжать оказывать Украине помощь, в которой она нуждается, чтобы восстановиться, ликвидировать ущерб и провести реформы. Мы полностью поддерживаем нашего соседа, друга и ожидающего своей очереди члена [сообщества]", - написала глава ЕК.

На саммите 14-15 декабря лидеры ЕС не смогли достичь договоренности о выделении Украине €50 млрд на следующие четыре года, что потребовало бы от них внесения дополнительных взносов в бюджет Евросоюза. Переговоры были продлены, эта тема может стать главной на следующем саммите ЕС 1 февраля 2024 года.

Если программа бюджетной помощи Киеву в размере €50 млрд на 2024-2027 год будет принята, выплаты по ней составят чуть более €1 млрд в месяц. Это в 1,5 раза меньше того объема средств, которые Киев ежемесячно получал из Брюсселя в текущем году.