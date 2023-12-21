В Минобороны Литвы заявили, что финансирование приема бригады Бундесвера установят техакты

По словам Арвидаса Анушаускаса, "общую сумму затрат на прием бригады предстоит подсчитать, когда уточнятся вопросы с гражданской инфраструктурой"

ВИЛЬНЮС, 21 декабря. /ТАСС/. Вопрос финансирования приема в Литве бригады Бундесвера (ВС ФРГ) будет оговорен в технических документах. Об этом заявил журналистам глава Минобороны (МО) балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Идет диалог с союзниками. В технических соглашениях все будет детализировано, в том числе вопросы финансирования", - отметил он.

По словам министра, Литва сейчас не может сказать, сколько средств направляется на военную инфраструктуру, модернизацию полигонов, размещение личного состава. "Общую сумму затрат на прием бригады предстоит подсчитать, когда уточнятся вопросы с гражданской инфраструктурой", - сказал он.

Планируется, что в бригаде Бундесвера будет 4,8 тыс. военных и 200 человек персонала. Их переброска начнется в 2024 году с полным развертыванием к 2027 году. Ожидается, что часть военнослужащих прибудет с семьями. Будут нужны детские сады, школы, объекты проведения досуга.

Сомнения в финансовых возможностях Литвы и нежелании полностью взять на себя затраты по гражданской инфраструктуре на этой неделе высказал немецкий журнал Der Spiegel на основе конфиденциально полученной посольством ФРГ в Вильнюсе информации.

На прошлой неделе министры обороны Литвы и Германии утвердили детальный план работ по размещению в Литве бригады Бундесвера. Во второй половине 2024 года партнеры намечают подписать межправительственное соглашение о ее дислокации. После этого начнется переброска подразделений.