Армия Израиля вновь объявила четырехчасовую паузу на юге сектора Газа

Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщило, что армия обеспечивает тактические паузы из гуманитарных соображений

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Израильская армия снова взяла паузу в боевых действиях на юге сектора Газа для предоставления местным жителям доступа к жизненно необходимым ресурсам, она продлится четыре часа. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

"Армия обороны Израиля обеспечивает тактические паузы из гуманитарных соображений, чтобы позволить гражданскому населению пополнить запасы еды и воды. Сегодня, 21 декабря, пауза устанавливается в районе Ас-Салям в Рафахе с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении, размещенном на странице КОГАТ в соцсети X (ранее Twitter).