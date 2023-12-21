Орбан считает, что ЕС должен принять непосредственное участие в переговорах по Украине

По словам премьер-министра Венгрии, в противном случае Россия и США договорятся обо всем без европейцев в ущерб их интересам

БУДАПЕШТ, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз должен добиваться начала мирных переговоров об урегулировании конфликта на Украине и принять в них непосредственное участие. Выступая на пресс-конференции по итогам года, он заявил, что в противном случае Россия и США договорятся обо всем без европейцев в ущерб их интересам.

"Если Европа не инициирует переговоры [по Украине], то великие державы за пределами Европы - Россия и Америка - договорятся между собой через голову Европы. Эта опасность существует со времен Второй мировой войны", - подчеркнул глава правительства Венгрии. Он отметил, что сейчас никто не скажет, каким могло бы быть мирное соглашение по Украине, но это не значит, что не следует добиваться прекращения огня и начала переговоров.

Ранее Орбан неоднократно заявлял, что переговоры об украинском урегулировании необходимо начать как можно скорее, потому что каждый день вооруженного конфликта уносит жизни людей. Он также отмечал, что в таких переговорах наряду с Украиной и Россией должны принять участие Соединенные Штаты, которые являются крупнейшим военным и финансовым спонсором Киева.