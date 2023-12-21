Суд оставил экс-главу Налоговой службы Украины под стражей

При этом Роману Насирову снизили размер залога до $2,66 млн

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продлил на два месяца арест бывшему главе Государственной фискальной (налоговой) службы (ГФС) Роману Насирову, обвиняемому в получении неправомерной выгоды на сумму около $20 млн. При этом ВАКС снизил размер установленного ранее залога с 120 млн гривен ($3,19 млн) до 100 млн гривен ($2,66 млн), сообщила общественная организация "Центр противодействия коррупции".

"Судьи Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворили ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о продлении срока содержания под стражей экс-главы ГФС Романа Насирова. Судьи продлили содержание Насирова под стражей до 18 февраля, однако вместо установленных ранее 120 млн гривен залога теперь он должен внести 100 млн гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

В случае внесения залога Насиров будет обязан прибывать по вызову в суд, не отлучаться за пределы Киева без разрешения суда, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

17 октября прошлого года Насирову было предъявлено обвинение в получении неправомерной выгоды в размере $19,54 млн за возмещение НДС на сумму более 3,2 млрд гривен ($86,60 млн) компаниям аграрного холдинга Ukrlandfarming Олега Бахматюка. 31 октября Насиров был арестован с возможностью внесения залога в размере более чем $14 млн. С тех пор мера пресечения неоднократно продлевалась, а размер залога несколько раз снижался. 3 февраля 2023 года САП сообщила о завершении расследования и открытии материалов дела стороне защиты.