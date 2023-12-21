Al Jazeera: на юге Газы погибли минимум четыре человека

В том числе речь идет о руководителе погранперехода, отметил телеканал

ДУБАЙ, 21 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в районе контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" в результате удара Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, израильские ВВС нанесли удар по окрестностям "Керем-Шалома" во время работы КПП, в результате чего погиб руководитель погранперехода.

17 декабря Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях сообщило об открытии КПП "Керем-Шалом" для доставки помощи в палестинский анклав.

1 декабря армия Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. По последним данным Минздрава сектора Газа, число погибших в анклаве превысило 19,6 тыс., почти 52,6 тыс. пострадали.