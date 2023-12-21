Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией

При этом премьер-министр страны, отвечая на вопрос, какими ему видятся в будущем границы соседней Украины, отметил, что в этом плане внимание Венгрии обращено только на себя

БУДАПЕШТ, 21 декабря. /ТАСС/. Венгрия не занимается чужими территориями и границами, но ей хотелось бы, чтобы у нее никогда не было границы с Россией и между ними была территория другого государства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на встрече с журналистами по итогам года.

Отвечая на вопрос, какими ему видятся в будущем границы соседней Украины, он заявил, что в этом плане внимание Венгрии обращено только на себя. "Она заглядывает за пределы своих границ только с одной мыслью: самое главное, чтобы у Венгрии не было границы с Россией", - сказал глава правительства.

"Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. Большие мальчики согласны во всем остальном", - отметил Орбан.