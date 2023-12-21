В ХАМАС не намерены заключать соглашение с Израилем до прекращения огня в Газе

В движении опровергли информацию о возможном заключении гуманитарного перемирия с Израилем сроком от двух недель до одного месяца

КАИР, 21 декабря. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС опровергло информацию о возможном заключении гуманитарного перемирия с Израилем сроком от двух недель до одного месяца. Как подчеркнул в своем заявлении член политбюро движения Муса Абу Марзук, "соглашения не будет, пока агрессия не прекратится".

"Движение отвергло [информацию] сионистских СМИ о гуманитарном перемирии сроком от двух недель до месяца с целью возобновить убийства после него", - написал Марзук на официальной странице в социальной сети X (ранее Twitter). "Наша позиция ясна: никакой сделки, пока агрессия не прекратится", - подчеркивается в заявлении члена политбюро ХАМАС.

Ранее израильский арабоязычный канал Makan-33 сообщил, что Израиль готов приостановить на две недели боевые действия в секторе Газа ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников, однако стороны пока далеки от соглашения.