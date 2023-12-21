Киев заочно предъявил обвинение протоиерею РПЦ из Крыма

Дмитрий Кротков занимается поддержкой российских военнослужащих в зоне СВО

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Протоиерею Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви (РПЦ) Дмитрию Кроткову, который занимается поддержкой российских военнослужащих в зоне СВО, заочно предъявили обвинение на Украине. Об этом сообщил офис генерального прокурора страны.

"Протоиерею Симферопольской и Крымской епархии заочно предъявили обвинение в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По его данным, в 2022 году обвиняемый возглавил специальный гуманитарный центр Крымской митрополии, занимающийся поддержкой российских военнослужащих.

Служба безопасности Украины также назвала имя преследуемого церковного деятеля, это руководитель военного отдела Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков.

Ранее МВД Украины объявило в розыск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Согласно базе данных ведомства, патриарх числится в розыске с 11 ноября. Он находится в категории "лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования". Патриарх обвиняется в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Также там указана мера пресечения, которая заключается в содержании под стражей. В карточке не уточняется, что речь идет о Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, однако прикреплено фото патриарха и указано его мирское имя Владимир Гундяев.

24 января президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 22 представителей РПЦ. Ограничения предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских государственных наград и другое. Санкции в отношении шести человек введены на 30 лет, а в отношении остальных - на 5 лет.