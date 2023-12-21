В Нью-Дели заявили, что РФ и Индия обсуждают визит главы индийского МИД в Москву

До этого замглавы российского Минпромторга Алексей Груздев сообщил, что в ближайшее время состоится встреча сопредседателей МПК по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству вице-премьера РФ Дениса Мантурова и руководителя МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия обсуждают визит в Москву главы индийского МИД Субраманьяма Джайшанкара. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

"Обсуждение визита министра иностранных дел в Москву ведется, но я пока не могу ничего подтвердить или объявить", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

8 декабря в ходе визита в Индию замглавы российского Минпромторга Алексей Груздев сообщил, что в ближайшее время состоится встреча сопредседателей российско-индийской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству вице-премьера, министра торговли и промышленности РФ Дениса Мантурова и руководителя МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара. По его словам, во время этой встречи планируется наметить планы работы на 2024 год.

В апреле текущего года Мантуров и Джайшанкар провели 24-е заседание МПК. В ходе заседания стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в областях торговли, финансов, промышленности, энергетики, включая атомную, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, образования и культуры. Как заявил тогда Мантуров, по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Индией вырос в 2,6 раза, превысив отметку в $35 млрд. Таким образом, Москва и Нью-Дели досрочно выполнили задачу, поставленную лидерами двух стран, по достижению уровня двустороннего товарооборота в $30 млрд США к 2025 году, отметил он.