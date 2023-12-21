В Белоруссии определят процентный порог по установлению цен на внутреннем рынке

Первый вице-премьер Николай Снопков пояснил, что новая система формирования цен на внутреннем потребительском рынке начнет работать с 1 января

МИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Белоруссии определит процентный порог, в рамках которого производственные и торговые предприятия смогут устанавливать цены на внутреннем потребительском рынке. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания у президента страны.

"Будет выстроена система, минимально связанная с согласованиями цен с кем-то. Будет определен процентный порог, в рамках которого любое предприятие может устанавливать цены на внутреннем потребительском рынке", - цитирует первого вице-премьера издание "СБ. Беларусь сегодня".

Снопков уточнил, что такая система формирования цен не будет касаться товаров, поставляемых на экспорт, а также промежуточных и инвестиционных товаров. "На экспорт можете отправлять с какой угодно ценой и там компенсировать недополученную прибыль на внутреннем рынке", - сказал Снопков.

Первый вице-премьер пояснил, что новая система формирования цен на внутреннем потребительском рынке начнет работать с 1 января будущего года. "Это просто святая обязанность - обеспечить насыщение внутреннего рынка", - отметил он. Снопков также отметил, что в Белоруссии по-прежнему будут действующие ограничения по торговым надбавкам для торговых сетей. "Других вариантов нет. Опыт и практика 2023 года показывают, что мы нашли этот баланс между справедливым формированием цены в сетях и неубыточностью сетей", - добавил замглавы белорусского правительства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства, чтобы с 1 января 2024 года в стране была четкая система ценообразования. В октябре 2022 года им была подписана директива о недопустимости роста цен, которой был введен запрет на повышение цен и предписаны обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами. В результате ценового контроля в сентябре 2023 года показатель годовой инфляции снизился до исторического минимума в 2%, однако с октября инфляция начала расти, достигнув в ноябре 5,4%. Власти заявили о планах по поддержанию инфляции по итогам 2023 года на уровне не более 7-8%. Лукашенко своим указом утвердил прогнозные параметры развития страны на 2024 год с инфляцией на уровне, не превышающем 6%.