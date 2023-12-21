Times: США создали в Красном море самую мощную группировку за последние десятилетия

Как отметила газета, в настоящее время в Красном море находятся американские эсминцы USS Carney, USS Laboon и USS Thomas Hudner, а также атомная подводная лодка класса Ohio

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. США создали в районе Красного моря самую мощную военно-морскую группировку за последние несколько десятилетий. Такое мнение в беседе с британской газетой The Times высказали источники издания в Пентагоне.

В настоящий момент непосредственно в Красном море находятся американские эсминцы USS Carney, USS Laboon и USS Thomas Hudner, а также атомная подводная лодка класса Ohio. Поддержку им оказывают британский эсминец HMS Diamond и многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции. В районе Аденского залива находятся авианосец USS Dwight D. Eisenhower с тремя кораблями сопровождения, а также атомная подлодка класса Los Angeles. Помимо этого, на Ближний Восток был направлен американский авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения, которые сейчас находятся в Восточном Средиземноморье. Туда же переброшен штабной корабль USS Mount Whitney, на борту которого находится командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Томас Иши.

Как пишет издание, операция Prosperity Guardian по поддержанию свободы судоходства в регионе уже стоила США несколько десятков миллионов долларов. Значительная часть расходов приходится на высокотехнологичные ракеты, включая зенитные SM-3 стоимостью около $11 млн каждая, которые применяются против беспилотников. Они обходятся мятежникам-хуситам всего в несколько тысяч долларов. При этом The Times отмечает, что в Вашингтоне считают такие расходы приемлемыми, так как расширение масштабов конфликта на Ближнем Востоке и втягивание в него Ирана и Саудовской Аравии создало бы огромную нагрузку на американский бюджет в преддверии президентских выборов.

Ранее американские и британские СМИ, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщали, что глава Белого дома Джо Байден рассматривает возможность нанесения ударов по позициям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене. Как писала The Daily Telegraph, среди американских военных нет единой позиции по поводу целесообразности такого шага. Как указывалось в статье, некоторые из них считают удары по территории Йемена единственным способом решить проблему, другие же опасаются, что это резко обострит отношения США с Ираном, который поддерживает хуситов.

"Мы очень серьезно относимся к угрозе со стороны хуситов, но не собираемся заранее объявлять о наших действиях, - заявил газете источник в Минобороны США. - У американских войск есть неотъемлемое право на самооборону, и если мы решим предпринять те или иные действия против хуситов, то это будет сделано тогда и там, где мы решим".

Угроза судам в Красном море

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число участников операции, помимо США, должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

В результате участившихся случаев нападения на суда несколько компаний объявили о намерении временно избегать маршрутов, пролегающих через Красное море. Среди них датская судоходно-логистическая корпорация Maersk, бельгийская судоходная компания Euronav, французская транспортная группа CMA CGM, германский контейнерный оператор Hapag-Lloyd и британская нефтегазовая компания BP.