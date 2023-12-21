На Украине работает около 47 тыс. терминалов системы Starlink

Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров отметил, что больше всего терминалов передала Польша

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Около 47 тыс. терминалов системы спутниковой связи Starlink предпринимателя Илона Маска в настоящее время работают на Украине. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

"Сегодня на Украине работают около 47 тыс. [терминалов] Starlink, которые мы получили благодаря договоренностям Минцифры с международными донорами и партнерами. Польша передала больше всего терминалов - в общей сложности 19,5 тыс.", - написал он в Telegram-канале.

Федоров также сообщил о прибытии на Украину из Польши 5 тыс. терминалов Starlink, которые будут использовать для обеспечения связи на территориях в зоне боевых действий, а также на объектах критической инфраструктуры.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что вооруженные силы страны используют системы Starlink на всей линии фронта. До этого в ведомстве заявили о формировании рот операторов ударных беспилотников, которые оснастят в том числе терминалами Starlink.

При этом в Киеве нередко выступают с критикой действий Маска. Очередной скандал разгорелся после публикации в американских СМИ информации о том, что бизнесмен отключал Украине доступ к Starlink над Крымом в 2022 году. Позднее аналитики испанской газеты El Pa s выразили мнение, что власти Украины ищут альтернативы Starlink, однако признают, что не могут отказаться от этой системы. Аналитики пришли к выводу, что система Starlink необходим ВСУ, если сервис связи перестанет работать, украинская оборона может рухнуть.