Стивен Брайен отметил, что сами США и другие участники Североатлантического альянса испытывают трудности с пополнением запасов снарядов и набором личного состава ВС

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты "играют с безопасностью Европы", оказывая военную и финансовую поддержку Украине. Такое мнение высказал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен в материале издания Asia Times.

"На протяжении долгого времени США и их союзники играют с безопасностью Европы, накачивая Украину оружием, советниками, военной помощью, поддержкой в сфере разведки и большим объемом денежных средств", - указал он, подчеркнув, что такая политика приводит к затягиванию конфликта. При этом, отметил Брайен, "России взяла верх над Украиной". Он добавил, что сами США и другие участники Североатлантического альянса испытывают трудности с пополнением запасов снарядов и набором личного состава ВС.

"Починить НАТО будет очень тяжело, потому что альянс притворяется наступательным, а не оборонным. <...> Амбиции НАТО присоединить Украину чрезмерны, и в этот раз Россия не допустит расширения альянса", - подчеркнул он. "Если Украина капитулирует, <...> НАТО столкнется с крупнейшим - первым - поражением с момента основания альянса в апреле 1949 года", - заключил Брайен.

Западные СМИ и эксперты все чаще отмечают усталость Запада от конфликта на Украине. Противоречия между Киевом и партнерами лишь обострились на фоне провала объявленного Киевом контрнаступления. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.