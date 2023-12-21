МИД Южной Кореи и Японии спустя 8 лет возобновили диалог по экономическим вопросам

Стороны условились укреплять взаимодействие и коммуникацию ради проникновения на новые рынки, стабилизации и диверсификации цепочек поставок, сообщили в южнокорейском министерстве

СЕУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Южная Корея и Япония возобновили спустя примерно 8 лет диалог по экономическим вопросам на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран. Об этом сообщается на сайте МИД Республики Корея.

Речь идет о 15-й встрече на высоком уровне по экономическим вопросам, она прошла в Сеуле. Южнокорейскую сторону представлял Кан Чжэ Гвон, японскую - Кэйити Оно. Оба курируют экономику в своих ведомствах. Этот формат был запущен в 1999 году, предыдущая встреча прошла в 2016 году в Токио. В том году напротив генконсульства Японии в Пусане был установлен памятник жертвам сексуального рабства во время Второй мировой войны.

Сеул и Токио договорились возобновить диалог на полях саммита НАТО в июле. В настоящее время стороны обсудили состояние экономического сотрудничества, взаимодействие в сфере обеспечения экономической безопасности, области практической кооперации и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Также Республика Корея и Япония намерены приложить усилия во всех сферах, чтобы полностью раскрыть потенциал сотрудничества. Два государства условились укреплять взаимодействие и коммуникацию ради проникновения на новые рынки, стабилизации и диверсификации цепочек поставок. Кан Чжэ Гвон и Кэйити Оно обменялись мнениями о наращивании сотрудничества в сфере новых технологий.

В то же время 21 декабря Верховный суд Республики Корея подтвердил решение предыдущих инстанций о том, что японские компании Mitsubishi Heavy и Nippon Steel обязаны выплатить компенсации жертвам принудительного труда по 100 -150 млн вон ($76 700 - $115 000) десяти истцам. В Японии выразили протест в ответ на это решение. В свою очередь в Сеуле заявили, что рассмотрят необходимые меры в соответствии с решением, оглашенным в марте, поддерживая связь с Японией.

"Мы рассмотрим в том числе предложения по увеличению размера фонда жертв принудительной трудовой мобилизации с помощью добровольных взносов частного сектора", - заявил официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок.

В марте 2023 года южнокорейская сторона представила план урегулирования спора о принудительном труде во времена японского колониального господства. Согласно идее, компенсации будут выплачиваться за счет третьей стороны через фонд. Предполагалось, что активное участие примут южнокорейские компании, получившие значительную экономическую выгоду от восстановления связей с Японией в 1965 году. Взносы со стороны японских компаний-ответчиков в этой схеме необязательны. После оглашения этого плана в отношениях двух стран произошло потепление.