Reuters: Имран Хан не сможет выставить кандидатуру на выборы в парламент Пакистана

Суд отклонил его апелляцию на приостановку решения о его отстранении от политической деятельности

ИСЛАМАБАД, 21 декабря. /ТАСС/. Экс-премьер Пакистана Имран Хан не сможет участвовать в предстоящих 8 февраля выборах в парламент исламской республики после того, как пакистанский суд отклонил его апелляцию на приостановку предыдущего решения о его отстранении от политической деятельности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на адвоката Хана.

Ранее юристы утверждали, что Имран Хан может выставить свою кандидатуру на выборах, поскольку вынесенное ранее решение об отстранении его от политической деятельности на пять лет потеряло юридическую силу. Это произошло после отмены приговора, по которому он был в июле осужден на три года лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Несмотря на то, что лидер оппозиционной партии "Движение за справедливость" остается в заключении по обвинению в нарушении закона о гостайне, он руководит предвыборной кампанией партии и распределением кандидатов по избирательным округам, отмечали эксперты.

Хан возглавлял правительство Пакистана в 2018-2022 гогдах Он был смещен с поста 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В октябре 2023 года избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за "некорректного" заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра.