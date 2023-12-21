Моди заявил, что Индия создает условия, чтобы специалисты оставались на родине

По словам премьер-министра государства, цель состоит в создании в стране такой среды, "которая естественным образом побудит людей проявить интерес к Индии"

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Индия намерена создавать условия для того, чтобы индийские специалисты оставались на родине и специалисты из других стран приезжали в страну. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью британской газете Financial Times (FT).

"Речь идет не о необходимости вернуть их обратно", - сказал Моди, отвечая на вопрос о том, что много квалифицированных индийцев уезжают за границу и находят работу в западных компаниях. "Скорее, наша цель состоит в том, чтобы создать в Индии такую среду, которая естественным образом побудит людей проявить интерес к Индии", - добавил он.

Премьер указал, что Индия стремится создать условия, при которых каждый сочтет правильным остаться Индии, чтобы инвестировать и расширять свою деятельность дома.

Цель - создать систему, в которой "любой человек со всего мира будет чувствовать себя в Индии как дома".