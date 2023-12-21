На Украине проверяют главу высшей комиссии судей на наличие гражданства РФ

В СМИ распространилась информация о том, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила письмо от СБУ о наличии у Романа Игнатова российского гражданства

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Высшая квалификационная комиссия судей Украины инициировала проверку информации о наличии у главы судейского органа Романа Игнатова российского гражданства.

"В связи с появлением в публичном пространстве информации о возможном наличии у главы комиссии гражданства РФ, а также по результатам ознакомления с содержанием сведений, поступивших от компетентных органов, комиссия считает необходимым обратиться с соответствующими запросами относительно немедленного получения подтверждения или опровержения обнародованной информации", - говорится в сообщении комиссии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На основании результатов проверки орган примет решение насчет Игнатова. В комиссии подчеркнули, что занимают принципиальную позицию относительно недопустимости наличия у судей и членов органов судейского управления гражданства других стран, в частности России.

Игнатов был избран главой комиссии в июне. Тогда появились слухи о наличии у него российского паспорта, но глава судейской комиссии их опроверг. В четверг в украинских СМИ распространилась информация о том, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины получила письмо от Службы безопасности Украины о наличии у Игнатова российского гражданства.

Накануне ушел в отставку заместитель главы Национальной полиции Украины Дмитрий Тышлек, который попал в скандал из-за того, что его жена якобы имеет гражданство РФ. Его отстранили от должности еще в октябре, не дожидаясь окончания проверки информации.