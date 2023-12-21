МИД Узбекистана пригласил посла РФ в связи с высказыванием Прилепина

В дипведомстве сообщили, что высказанное сопредседателем партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" предложение о присоединении территории Узбекистана к РФ было воспринято "с чувством глубокой озабоченности"

ТАШКЕНТ, 21 декабря. /ТАСС/. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов приглашен в МИД Узбекистана в связи с высказыванием российского писателя, сопредседателя политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к России.

"21 декабря 2023 года в МИД Республики Узбекистан приглашен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Олег Мальгинов", - говорится в сообщении на сайте МИД. Отмечается, что до представителя России "в принципиальной форме доведено", что высказанное Прилепиным предложение "о присоединении территории Узбекистана к России" было воспринято "с чувством глубокой озабоченности".

В МИД добавили, что "такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией".

В ведомстве полагают, что "подобные заявления носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на устоявшихся исторически дружественных отношениях".

Мальгинов заявил, что высказывания Прилепина не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана. Посол подчеркнул, что "в его стране никогда не ставились под сомнение суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан".