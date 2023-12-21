Президент Аргентины назвал протестующих против его мер жертвами стокгольмского синдрома

Хавьер Милей отметил, что такие люди "влюблены в модель, которая делает их бедными"

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Новый президент Аргентины Хавьер Милей считает, что жители страны, протестующие против объявленных им реформ, страдают "стокгольмским синдромом".

"Возможно, у людей стокгольмский синдром. Они влюблены в модель, которая делает их бедными. Но это не большинство аргентинцев", - сказал он в эфире радиостанции Rivadavia, отвечая на вопрос о "кастрюльном бунте" после его презентации реформ.

В среду вечером Милей выступил с обращением к нации, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Глава государства перечислил 30 основных реформ, в которые вошли отказ от регулирования цен, реформа таможенных правил для облегчения международной торговли, подготовка к приватизации государственных компаний и запрет на введение ограничений на экспорт. После завершения его выступления в различных районах Буэнос-Айреса поднялся шум от стука в кастрюли в знак протеста.

Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. В первой речи в качестве главы государства он охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковой терапии в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику, упразднение Центробанка Аргентины для сдерживания инфляции и приватизацию госкомпаний.